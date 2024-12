Schock im Schulbus: Betrunkene Fahrerin gefährdet Sicherheit der Kinder!

USA - Eine Busfahrerin wurde wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt, nachdem 32 Schulkinder, die mit ihr unterwegs waren, sie wegen ihrer unberechenbaren Fahrweise gemeldet hatten.

Kayla Pier (38) wurde wegen Trunkenheit am Steuer und Vernachlässigung abhängiger Personen angeklagt. © Screenshot/Facebook/La Porte County Sheriff's Offices

Kayla Pier (38) wurde am vergangenen Donnerstag verhaftet, nachdem sie bereits im September eine regelrechte Horrorfahrt von einer Grundschule zu einer anderen unternommen hatte.

Wie die New York Post berichtete, wurde der Bus nach den Berichten der besorgten Kinder von einem Transportleiter an einer Schule im US-Bundesstaat Indiana gestoppt. Die 38-Jährige wurde noch am selben Tag vom Unternehmen entlassen.

Die strafrechtlichen Ermittlungen begannen jedoch erst rund einen Monat später, nachdem die Schulbehörden die Ergebnisse eines toxikologischen Tests an die örtliche Polizei weitergeleitet hatten.

Den Ermittlern wurden außerdem Videos aus dem Schulbus sowie Fotoaufnahmen übergeben, die einige der besorgten Kinder während der Fahrt gemacht hatten.