24.06.2025 21:00 Aufregung im Supermarkt: Hat ein Mann gleich zweimal versucht, eine Achtjährige zu entführen?

Ein Mann soll in einem Supermarkt in Colorado zweimal versucht haben, ein achtjähriges Mädchen zu entführen. Er wurde noch am selben Tag festgenommen.

Von Mercedes Braun

Littletown (USA) - Am Samstagmorgen soll ein Mann in einem Safeway-Supermarkt versucht haben, ein achtjähriges Mädchen zu entführen. Nachdem sein erster Versuch gescheitert war, soll er es wenige Minuten später erneut probiert haben. Bradley Mikel Wilson (34) wurde wegen versuchter Entführung festgenommen. (Archivbild) © Bildmontage: 123rf/hanoiphotography, IMAGO/Fotostand Das Mädchen war gemeinsam mit seiner Großmutter Lebensmittel einkaufen, als Bradley Mikel Wilson (34) auf beide zukam und die Oma gefragt haben soll: "Könnte ich mir ihr Kind ausleihen?" Daraufhin packte er die Achtjährige an der Schulter und versuchte, sie aus dem Laden zu führen, wie es im Bericht der örtlichen Polizeibehörde steht. Dem Mädchen gelang es jedoch, sich aus dem Griff des 34-Jährigen zu befreien und zu seiner Oma zu fliehen, die bereits panisch schrie. USA Im Dunkeln gefangen: Zug bleibt bei brutaler Hitze in Tunnel stecken USA Ein Lächeln auf Santis Gesicht schien unmöglich, doch in diesem süßen Moment beweist er das Gegenteil Daraufhin verließ Wilson das Geschäft, jedoch nicht für lange Zeit. Wenige Minuten später soll er zurückgekehrt sein und erneut versucht haben, das Mädchen mitzunehmen. Als die Mitarbeiter des Sheriff-Büros am Supermarkt eintrafen, war Wilson bereits geflohen, offenbar, nachdem ihn Angestellte des Ladens angeschrien und so in die Flucht geschlagen hatten. Jedoch konnte ihn die Polizei später am Tag ausfindig machen und wegen versuchter Entführung festnehmen. Seit Montag muss er sich vor Gericht verantworten. Weder die Achtjährige noch ihre Oma wurden verletzt.

Titelfoto: Bildmontage: 123rf/hanoiphotography, IMAGO/Fotostand