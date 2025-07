Leiblich und adoptiert: Familie missbraucht neun eigene Kinder!

Alles in Kürze

Brian Matthew Griffeth (47) und Jill Elizabeth Griffeth (41) missbrauchten leibliche und adoptierte Kinder. © Columbia County Sheriff's Office/Facebook

Brian Matthew Griffeth (47), Jill Elizabeth Griffeth (41) und deren Kinder Dallin Russel Griffeth (21) und Liberty Ann Griffeth (19) sind wegen schweren Kindesmissbrauchs angeklagt worden.

Man habe in einem Kirchenlager einen Elektroschocker bei einem der Griffeths gefunden, wodurch man auf die schrecklichen Taten aufmerksam wurde.

In dem Horror-Haus der Familie habe es für die neun missbrauchten Kinder, darunter leibliche und adoptierte, schreckliche Strafen gegeben.

Man habe sie mit Stöcken geschlagen, in Käfige gesperrt oder ihnen Essig ins Gesicht gesprüht. Das gaben die Opfer, im Alter von sieben bis 16 Jahren, in einer Befragung gegenüber dem Child Protection Team, einer Organisation, die bei Kinderschutz eingesetzt wird, an.

Auch rezeptfreie Medikamente soll die Familie Griffeth den Kindern verabreicht haben, wie The Sun berichtet. Eines der Kinder habe sogar angegeben, vom 21-jährigen Sohn Dallin sexuell missbraucht worden zu sein.

"Die Mutter, Jill, zwang ein Kind, sich auf den Boden zu legen, legte eine Sperrholzplatte auf seinen Körper und drückte darauf, was zu Splittern und Schmerzen führte", so die Polizei zu einem der Fälle.

Die Familie lebte verschanzt im Wald und befahl den Kindern, über das Geschehene zu lügen.