Tödliches Spiel: Fünfjähriger erschießt Zwillingsbruder mit Waffe der Mutter

Georgia (USA) - Was als harmloses Spielen unter Zwillingsbrüdern begann, endete tödlich: Jeremiah Emmanuel George (5) wurde versehentlich von seinem Bruder erschossen, nachdem die beiden eine geladene Waffe in der Tasche ihrer Mutter Lanecia Bennett (25) fanden.

Alles in Kürze

Am selben Tag wurde die Mutter der Zwillinge, Lanecia Bennett (25), von der Polizei festgenommen. (Symbolfoto) © Christophe Gateau/dpa

Der Schuss fiel am vergangenen Donnerstag gegen 14.30 Uhr im Schlafzimmer ihrer Mutter in einem Apartmentkomplex im US-Bundesstaat Georgia, wie Law and Crime berichtet.

Während die Zwillinge gemeinsam spielten, fanden sie eine geladene Pistole in der Handtasche der 25-Jährigen, die unbeaufsichtigt im Nachttisch lag.

Der kleine Junge griff nach der Waffe und schoss seinem Bruder in die Brust.

Das verletzte Kind wurde umgehend in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, verstarb dort jedoch an den Folgen der Schussverletzung.

Zum Zeitpunkt des Unfalls war Bennett die einzige erwachsene Person in der Wohnung. Noch am selben Tag wurde sie festgenommen.