Schüsse am Weißen Haus: Secret Service tötet Schützen, Passant verletzt

Washington - In unmittelbarer Nähe des Weißen Hauses haben Sicherheitskräfte Schüsse eines mutmaßlichen Angreifers erwidert und diesen dabei tödlich verletzt. Die Person habe eine Waffe aus einer Tasche gezogen und das Feuer eröffnet, daraufhin hätten Beamte zurückgeschossen und den Verdächtigen getroffen, teilte der für die Sicherheit des Präsidenten zuständige Secret Service auf der Plattform X mit. Die Person sei im Krankenhaus für tot erklärt worden.

Vor dem Weißen Haus kam es am Samstagabend zu einem Schusswechsel. © Alex Brandon/AP/dpa

Auch ein unbeteiligter Passant wurde demnach während des Schusswechsels in der Hauptstadt Washington verletzt. Es blieb zunächst unklar, ob der Verdächtige oder Agenten des Secret Service dafür verantwortlich waren.

US-Präsident Donald Trump (79) hielt sich zum Zeitpunkt des Vorfalls den Angaben zufolge im Weißen Haus auf. Laut Secret Service wurde kein Beamter verletzt. Nach den Schüssen war am Weißen Haus ein großes Aufgebot der Sicherheitskräfte zu sehen, einzelne Bereiche wurden für Passanten abgesperrt.

Ob der mutmaßliche Angreifer vorhatte, zum Weißen Haus vorzudringen, blieb unklar. Zu dem Motiv für die Schüsse mitten in der Innenstadt von Washington war zunächst nichts bekannt. Der Secret Service leitete eine Untersuchung ein.

Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge am Samstag nach 18 Uhr Ortszeit unmittelbar nordwestlich des Weißen Hauses, wo die Pennsylvania Avenue auf die 17. Straße trifft. An der Nordseite können Passanten dem Weißen Haus sehr nahe kommen - durch einen Gitterzaun ist die Regierungszentrale dort gut zu sehen.