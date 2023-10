Schüsse auf Uni-Gelände: Mindestens fünf Menschen verletzt

Baltimore (USA) - Bei Schüssen in der Nähe eines Universitätscampus in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland sind mehrere Menschen verletzt worden.

Die Beamten appellierten an Studenten und Anwohner, zu Hause zu bleiben und das Gebiet zu meiden. Vom Schützen fehlt bis zur Stunde noch jede Spur.

Demnach habe es mehrere Opfer gegeben. Laut einem CNN-Bericht sollen vier Männer und eine Frau im Alter von 18 bis 22 Jahren verletzt worden sein. Sie wurden mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei von Baltimore teilte am späten Dienstagabend über den Onlinedienst X (vormals Twitter) mit, dass es zu einem Vorfall auf dem Gelände der Morgan State University gekommen sei.

Auch die Universität appellierte an Studierende und ihre Familien, sich nicht in dem betroffenen Gebiet aufzuhalten. Am frühen Mittwochmorgen gaben die Einsatzkräfte eine erste Entwarnung: Die Gefahr einer aktiven Schusssituation sei vorüber. Dennoch sei weiterhin Vorsicht geboten.



Es handelt sich bei der Hochschule um eine historisch afroamerikanische Einrichtung mit rund 9000 Studierenden.