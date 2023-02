Schwangere Soldatin (†19) auf Militärbasis in Hanau getötet - Wird jetzt endlich für Gerechtigkeit gesorgt?

Warum Shannon L. Wilkerson die junge Amanda Gonzales (†19) getötet haben soll, ist nicht bekannt. (Archivbilder) © Screenshot/CID Reward

Amanda Gonzales (†19) war im vierten Monat schwanger, während sie als Köchin in der ehemaligen Fliegenhorst-Kaserne in Hessen stationiert war. Laut ihrer Mutter freute sich die junge Frau über die Stationierung in Europa, doch nach acht Monaten entpuppte sich diese als fatal. Ihre Leiche wurde am 5. November 2001 in einem Vorratsraum entdeckt, die 19-Jährige wurde erstickt.

Nach über zwei Jahrzehnten, in denen die Ermittlungen teilweise nur langsam vorankamen, wurde nun Shannon L. Wilkerson (42) festgenommen. Der 42-Jährige war zusammen mit Gonzales 2001 in Deutschland stationiert. Er wird verdächtigt, die werdende Mutter ermordet zu haben, teilt das US-Justizministerium in einer Pressemitteilung mit.

Die 60-jährige Mutter von Gonzales hat angekündigt, dem Prozess beiwohnen und dem vermeidlichen Mörder ihrer Tochter gegenüberstehen zu wollen. Denn für sie könnte mit dem kommenden Prozess der jahrelange Kampf für Gerechtigkeit zu Ende sein.

Während Gonzales in Deutschland stationiert war, soll sie Probleme mit anderen Soldatinnen gehabt haben. Doch auch schwanger wusste sie sich anscheinend zu wehren, wie ihre Mutter in einem Interview erklärt.

"Sie nannten sie 'Kracher', weil sie immer bereit war zu kämpfen. Sie war unabhängig. Sie hat auf sich selbst aufgepasst, also weiß ich, dass sie einen guten Kampf geliefert hat", zitiert New York Times eine Aussage der 60-Jährigen.