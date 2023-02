Sechs Tote: Verdächtiger erschießt mehrere Menschen, darunter seine Ex

USA - Bei einem Schusswaffenangriff in einer kleinen Gemeinde im US-Bundesstaat Mississippi sind am Freitag sechs Menschen ums Leben gekommen.

In Arkabutla sind sechs Menschen getötet worden. An diesem Truck Stop kam es zum Schusswaffenangriff. © Adam Itayem/NewsNation via AP/dpa

Die sechs Personen seien in der Ortschaft Arkabutla südlich von Memphis (Tennessee) an mehreren Orten erschossen worden, teilte die Polizei von Tate County am Freitagabend (Ortszeit) mit.

Ein Verdächtiger sei festgenommen worden.

Der Gouverneur von Mississippi, Tate Reeves, schrieb auf Twitter, derzeit gehe man davon aus, dass der mutmaßliche Schütze alleine gehandelt habe. Sein Motiv sei noch unbekannt.

Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf die Polizei, der mutmaßliche Täter habe unter anderem seine Ex-Frau umgebracht.