Sex-Skandal im US-Senat: Welche Rolle spielt ein deutscher Politiker?

Washington, D.C. - Sex im US-Senat: Ein Amateur-Porno löste in den USA einen heftigen Skandal aus. Was über das Video bekannt ist.

Laut dem Daily Caller sei das Video in einem Chat für schwule Männer in der Politik geteilt worden.

Das Video, welches das amerikanische Medium " Daily Caller " zuerst veröffentlichte, zeigt zwei Männer, die in einem Raum des US-Senats miteinander Sex haben. Ein weiteres Bild zeigt einen leicht bekleideten Mann an einem Tisch auf allen vieren im gleichen Raum.

Bei Ben Cardin (am Pult) soll der Senats-Mitarbeiter angestellt sein. © EPA/MICHAEL REYNOLDS

Wie die Bild berichtete, schrieb der Mitarbeiter des Senators dazu, dass er gerade "dicke deutsche Wurst" bekomme.

Bei seinem Sex-Partner soll es sich laut der Bild um einen deutschen SPD-Lokalpolitiker handeln.

Dem Bericht nach begann der Deutsche seine politische Laufbahn als Sprecher bei der Nachwuchsorganisation Jusos. Zuletzt habe er in den USA an der Elliott School of International Affairs studiert. Die liegt in der Nähe des Weißen Hauses.

Aidan Maese-Czeropski soll seit Oktober 2021 als Assistent im Büro des US-Senators Ben Cardin gearbeitet haben. Bevor er zu Cardins Büro kam, arbeitete er demnach als Stipendiat bei der Klimagruppe Friends of the Earth und als Organisator der Demokratischen Partei von Virginia während der Wahl 2020.

Das geht aus dem LinkedIn-Profil des Mannes hervor.