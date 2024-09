"Shogun" bricht Emmy-Rekord: 18 Preise für packende Samurai-Saga!

Das Team von "Shogun" posiert mit dem Gewinner des Preises für den besten Hauptdarsteller, Hiroyuki Sanada (63, M.). © Jae C. Hong/Invision/AP

Die Buchadaption gewann 18 Preise - mehr hat es in einem einzigen Jahrgang noch nie für eine Serie gegeben. "Shogun" erhielt unter anderem die Auszeichnung als beste Dramaserie und für Hiroyuki Sanada (63) und Anna Sawai (32) als beste Darsteller in einer Dramaserie.

Die Historienverfilmung erzählt von den Erlebnissen eines britischen Navigators, der im 17. Jahrhundert nach Japan kommt und dort zum Samurai wird.

Als letzter Preis des Abends ging der Emmy für die beste Comedyserie nicht an den Topfavoriten "The Bear: King of the Kitchen", sondern an die Vegas-Serie "Hacks".

Die Mischung aus Drama und Showbiz-Satire handelt von einer alternden Stand-up-Komikerin (gespielt von Jean Smart, 73), deren Dauershow eingestellt wird und die mit einer jüngeren Autorin um ein Comeback kämpft.