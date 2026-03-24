Sie bat ihn um Hilfe beim Putzen: Mann erschießt seine Ehefrau
Louisville (USA) - Ein 57-jähriger Mann aus dem US-Bundesstaat Kentucky soll am 14. März seine Frau erschossen haben, nachdem sie ihn offenbar gebeten hatte, beim Hausputz zu helfen.
Wie WDRB berichtet, soll der Streit nach Angaben der Ermittler plötzlich eskaliert sein, woraufhin Patrick Brents ins Schlafzimmer gegangen sein soll, um eine Waffe zu holen. Anschließend soll er seine Frau Carolyn Ross damit erschossen haben.
Eine weitere Person, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls im Haus befand, berichtete, dass Carolyn Ross ihren Mann angefleht habe, sie nicht zu erschießen. Kurz darauf habe sich laut Polizei ein Schuss gelöst, der die Frau in den Bauch traf.
Der Sohn des Paares rannte anschließend aus dem Haus und bat ein anderes Familienmitglied, den Notruf zu wählen. Wenig später trafen Einsatzkräfte am Wohnhaus ein.
Carolyn Ross erlag ihren Verletzungen
Die schwer verletzte Frau wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, erlag dort jedoch ihren Verletzungen.
Patrick Brents wurde noch am selben Tag festgenommen und wegen schwerer Körperverletzung im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt angeklagt.
Der Beschuldigte gab laut dem Sender an, dass sich der Schuss versehentlich gelöst habe.
Am Dienstag soll er vor Gericht erscheinen. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/Carolyn Ross-Brents