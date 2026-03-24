Riesige Rauchwolke nach Explosion in Öl-Raffinerie

Port Arthur (Texas) - In einer großen Öl-Raffinerie im US-Bundesstaat Texas hat es am Montagabend eine heftige Explosion gegeben.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll eine defekte Industrieheizung die Explosion verursacht haben. © Screenshot/X/@Osint613

Seit circa 20 Uhr (Ortszeit) steigen dunkle Rauchwolken über der Anlage des US-Mineralölkonzerns "Valero" in der Kleinstadt Port Arthur auf.

Während die Löscharbeiten andauern, hat die texanische Umweltkommission (TCEQ) eine Untersuchung eingeleitet, inwieweit sich durch die Explosion Schadstoffe in der Luft verteilt haben.

Die Bürgermeisterin Charlotte Moses hat die Bevölkerung deshalb in einem Beitrag auf Facebook gewarnt: "Bitte bleiben Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit an Ort und Stelle, bis die Einsatzkräfte Entwarnung geben."

Der örtliche Polizeichef erklärte gegenüber dem Sender "Fox 26", dass vermutlich ein Defekt einer Industrieheizung für die Explosion verantwortlich sei. Verletzte habe es demnach nicht gegeben.

Über das Ausmaß der Schäden war dagegen noch nichts bekannt.