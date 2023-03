Sie soll 300 Mal Sex mit dem Freund (16) ihrer Tochter gehabt haben! Trainerin muss vor Gericht

Die 45-jährige Jennifer Hawkins hat die sexuelle Beziehung zu dem Schüler bereits zugegeben. © Cleveland County Sheriff's Office

Jennifer Hawkins (45) arbeitete als Trainerin an öffentlichen Schulen der Stadt Moore im US-Bundesstaat Oklahoma - doch nun wurde sie gefeuert und verhaftet!

Die 45-Jährige muss sich wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung vor Gericht verantworten. Grund dafür ist laut einem Bericht des lokalen Nachrichtensenders "Fox 25" ihre Beziehung zum Freund ihrer Tochter.

Der inzwischen 21-Jährige soll in einem ausführlichen Brief erklärt haben, dass er im Jahr 2017 - also als er noch 16 Jahre alt war - ein Verhältnis mit Hawkins begonnen habe. Die Beziehung hätte anschließend fünf Jahre lang bis 2022 angedauert, und es habe jede Menge Geschlechtsverkehr zwischen dem jungen Mann und der mehr als doppelt so alten Frau stattgefunden.

Mehr als 300 Mal sollen die beiden demnach miteinander geschlafen haben! Der damals 16-Jährige sei mit der Tochter der Trainerin zusammen gewesen und habe sogar bei ihnen gewohnt. In seiner Mittagspause hätte der Schüler dann immer wieder Sex mit der Mutter gehabt.