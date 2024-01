Snowboarderin über Nacht im Lift vergessen: "Ich schrie, bis ich meine Stimme verlor"

Lake Tahoe (Kalifornien/USA) - Winter-Albtraum: Eine junge Snowboarderin musste die Nacht in einer Liftgondel verbringen, weil man sie schlicht "vergessen" hatte. Monica rief so lange um Hilfe, bis ihr die Stimme versagte.

Eine junge Frau musste 15 Stunden lang in einer Gondel am Lake Tahoe ausharren. © 123RF/unitysphere

Bei klirrender Kälte musste Monica Laso 15 Stunden lang in einer Seilbahn ausharren. Erst als am nächsten Morgen das Skigebiet wieder öffnete, wurde sie gerettet, berichtete der Sender KCRA.

Noch immer fällt es Monica schwer, über die schreckliche Tortur zu sprechen. Am Donnerstag kam sie mit Freunden am Lake Tahoe (Kalifornien) an. Die Gruppe wollte sich ein paar Tage Wintersport-Spaß im malerischen "Heavenly Ski Resort" gönnen. Doch Monicas Albtraum sollte schon am ersten Tag beginnen.

Weil sie nach dem anstrengendem Tag am Berg völlig ausgepowert war, stieg sie ganz alleine um 16.58 Uhr in die Skigondel Richtung Tal ein. Zwei Minuten später gingen die Lichter aus, der Lift blieb stehen.

"Ich hatte kein Telefon, kein Licht oder sonst etwas", sagte Monica zu KCRA. Jedes Mal, wenn sie einen Arbeiter auf der Skipiste sah, hoffte sie auf Rettung und rief laut um Hilfe. Aber man hörte sie nicht! Monica war nur noch verzweifelt: "Ich schrie, bis ich meine Stimme verlor."