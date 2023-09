Soll Patientin mit Nadeln gefügig gemacht haben: Akupunktur-Heiler (91) nach Sex-Übergriff angeklagt

Akupunktur-Spezialist Doktor Shi Ying K. (91) soll eine Frau mit seinen Nadeln gefügig gemacht haben. Dabei wirkt er so freundlich. © Yelp/Kristina N.

River L. (28) vertraute dem erfahrenen Nadel-Heiler, doch plötzlich konnte sie sich nicht mehr bewegen. Dann zeigte Doktor K. sein wahres Gesicht.



Was diesem 91-Jährigen vorgeworfen wird, ist der Stoff aus Albträumen, berichtet die "New York Post". Und doch soll der freundlich dreinblickende Akupunktur-Spezialist Shi Ying K. ein besonders skrupelloser Sextäter sein.

Denn die Ermittler sind sich sicher: Der Heilpraktiker versetzte mit seinen Nadeln zunächst die junge Frau in einen Zustand teilweiser Lähmung, dann verging er sich an ihr. Das alles geschah bei einer Akupunktur-Behandlung Ende August in seiner Praxis in Asheville (US-Bundestaat North Carolina).

Die 28-jährige River L. berichtet: "Ich habe erst gemerkt, dass etwas nicht stimmt, als er anfing, mein Kleid herunterzuziehen - ich hatte doch die Nadeln in mir."