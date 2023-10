Sozialarbeiterin soll mit 13-Jährigem geschlafen haben: Zuvor hatte sie den Teenager betreut

Mount Sterling/Columbus (Ohio, USA) - Payton Shires (24) steht derzeit vor Gericht. Die Anklage: Die Sozialarbeiterin soll ausgerechnet mit einem 13-Jährigen, den sie betreut hat, Sex gehabt haben. Darüber hinaus sei die junge Frau mit einer Waffe im Haus aufgetaucht, in dem der Junge mit seiner Familie wohnt.

Payton Shires (24) soll mit einem Minderjährigen geschlafen haben. © Bildmontage: Screenshot/Columbus Police, Franklin County Sheriff's Office

Wie die "Daily Mail" berichtet, soll die Liaison zwischen Shires und dem Minderjährigen im September begonnen haben. Kennengelernt hätten sich die beiden auf der Arbeit der 24-Jährigen. Shires arbeitete in einer Einrichtung, die laut Webseite Beratung, Sozialarbeit und Unterstützung von (Pflege)-Familien anbietet.

Laut Aussagen des Teenagers soll das Paar zweimal an verschiedenen Orten in Columbus miteinander geschlafen haben. In einem vertraulichen Gespräch mit der Mutter des Jungen habe die Angeklagte die heimliche Beziehung sogar zugegeben.

Daraufhin habe die Mutter die Polizei informiert, welche das Handy des 13-Jährigen kontrollierte. Und tatsächlich: Dem Bericht zufolge fanden die Ermittler ein gelöschtes Video, das Shires und den Jugendlichen beim Geschlechtsverkehr zeigte.

Doch Sex mit einem Minderjährigen ist nicht das einzige Vergehen, welches der 24-Jährigen vorgeworfen wird. Nachdem die Liebesgeschichte ans Licht kam, soll Shires mit einer Pistole im Haus des 13-Jährigen aufgetaucht sein und die Familie beschuldigt haben, "ihr Leben zu ruinieren".