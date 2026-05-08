"Star Wars"-Star legt sich mit Weißem Haus an: KI-Bild von Trump im Grab entfacht heftigen Streit

Los Angeles/Washington (USA) - "Star Wars"-Schauspieler Mark Hamill (74) ist bekennender Trump-Gegner. In den sozialen Medien schoss er nun gezielt gegen den US-Präsidenten, was das Weiße Haus prompt konterte.

"Luke Skywalker"-Darsteller Mark Hamill (74) zog mit einem KI-Bild von US-Präsident Trump den Ärger des Weißen Hauses auf sich. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Auf den Social-Media-Plattformen Bluesky und X (ehemals Twitter) kam es zum Schlagabtausch zwischen dem "Luke Skywalker"-Darsteller und dem Weißen Haus.

Auslöser ist ein KI-generiertes Bild, das US-Präsident Donald Trump (79) mit auf dem Oberkörper verschränkten Armen in einem Grab liegend zeigt. Über ihm ragt ein Grabstein mit der Inschrift "Donald J. Trump 1946-2024". Garniert wurde das Bild mit den Worten "Wenn doch nur".

Schauspieler Mark Hamill, der den Beitrag am Mittwoch auf seinem Bluesky-Account gepostet hatte, schrieb dazu, dass Trump lang genug leben sollte, um seine Niederlage bei den Zwischenwahlen zu erleben und für seine "beispiellose Korruption" und seine "zahlreichen Verbrechen" zur Rechenschaft gezogen zu werden.

Eine Antwort des Weißen Hauses ließ nicht lange auf sich warten. Auf X beschimpften sie den 74-Jährigen als "krankes Individuum". "Diese linksradikalen Verrückten können sich einfach nicht zurückhalten. Genau diese Art von Rhetorik hat in den letzten zwei Jahren zu drei Attentatsversuchen auf unseren Präsidenten inspiriert", heißt es weiter.