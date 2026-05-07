Epsteins angeblicher Abschiedsbrief veröffentlicht: Das sollen seine letzten Worte gewesen sein

New York - Ein Gericht in New York hat einen angeblichen Abschiedsbrief des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (†66) veröffentlicht. Richter Kenneth M. Karas folgte damit einem Antrag der "New York Times", die zuvor über das Schreiben berichtet und die Freigabe des Dokuments ersucht hatte.

Jeffrey Epstein (†66) wurde 2019 leblos in seiner Zelle aufgefunden. © ---/AP/dpa

Dessen Echtheit lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Bislang war das Dokument nicht Teil der Untersuchungen des US-Justizministeriums.

Ein Zellengenosse Epsteins soll das Schreiben nach einem ersten mutmaßlichen Suizidversuch des Sexualstraftäters im Juli 2019 in einem Comic-Roman gefunden haben, berichtet die "New York Times" unter Berufung auf den Mitinsassen.

Das Schreiben soll der Zellengenosse seinen Anwälten gegeben haben, um Vorwürfe zu entkräften, er habe Epstein angegriffen.

In dem Dokument, das aus der Feder des verurteilten Sexualstraftäters stammen soll, heißt es: "Sie haben monatelang gegen mich ermittelt – UND NICHTS GEFUNDEN!!!". Es sei "ein Privileg, sich den Zeitpunkt für den Abschied selbst aussuchen zu können".

Weiter heißt es dort: "Was soll ich denn machen – in Tränen ausbrechen!!". Der Verfasser des Schreibens kommt zu dem Schluss: "KEIN SPASS" – das sind die einzigen unterstrichenen Wörter.