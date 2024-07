Straßenfest endet in Blutbad: Drei Tote und mehrere Verletzte nach Schüssen

Die alarmierten Rettungskräfte konnten einem 33-Jährigen nicht mehr helfen. Alle Bemühungen, das Leben des angeschossenen Opfers zu retten, schlugen fehl - er verstarb noch an Ort und Stelle. Auch für zwei weitere Männer kam jede Hilfe zu spät, sie starben wenig später in einem Krankenhaus.

Inzwischen hat sich Cherelle Parker (51), Bürgermeisterin der Stadt, auf Social Media zu der Tragödie geäußert - zugleich auch Konsequenzen angekündigt.

"Jede Schießerei und jeder Mord in Philadelphia schmerzt mich, und meine Regierung wird nicht ruhen, bis sich jeder Bewohner in jedem Viertel in seiner Gemeinde sicher fühlt", hieß es in einem Statement auf der Plattform X.

Des Weiteren wurde in einem darauffolgenden Posting die Opferzahl bestätigt: "Bei diesem Vorfall wurden neun Menschen angeschossen, drei kamen auf tragische Weise ums Leben."

Immer wieder kommt es in den Vereinigten Staaten zu Attacken mit Waffen, so auch Anfang dieses Monats im Bundesstaat Michigan. In der Großstadt Detroit waren bei Schüssen zwei Menschen getötet und 19 weitere verletzt worden.