TAG24 in Las Vegas: Ein Reisebericht aus der Stadt der Sünden

Las Vegas - Es ist die Stadt des Glücks, des Rausches und des schnellen Geldes: Las Vegas. TAG24 war für Euch am Wochenende in der legendären "Sin City", um für Euch über das " Final Fantasy Fan Festival " zu berichten, bei dem die neue Erweiterung " Dawntrail " enthüllt wurde. Natürlich wollten wir Euch dabei auch ein paar Eindrücke der Glücksspiel-Metropole liefern.

Die alten Bauten sind inzwischen riesigen Themen-Hotels gewichen. So bietet das Venetian seinen Gästen beispielsweise eine kitschige Kopie Venedigs samt Indoor-Gondelfahrten und falschem Himmel. Der Ceasars Palace erinnert mit seiner Einrichtung an das alte Rom und Treasure Island liefert Piraten-Flair.

Die Anfänge der Glücksspiel-Metropole gehen zurück in die 1940er Jahre. Nach dem Bau des Hoover-Damms entstand 1941 das erste Hotel und mit dem "Flamingo" folgte knapp fünf Jahre später das erste Hotel samt Casino.

38 Millionen Menschen besuchen laut " Visit-USA " jedes Jahr Las Vegas. Die Einwohnerzahl betrage rund 1,5 Millionen, selbst mit dem Umland. Gleichzeitig zähle "Sin City" jedoch zu den am schnellsten wachsenden Städten der gesamten USA.

Vegas ist auch heute noch berühmt für seine Luxus-Hotels und Casinos wie dem Bellagio, MGM Grand oder The Mirage. Viele von ihnen zählen zu den größten Hotels der Welt. Eine Liste, die lange Zeit das Venetian mit seinen 7128 Zimmern anführte. Inzwischen wurde es jedoch vom First World Hotel in Malaysia (Zimmerzahl: 7351) abgelöst.

Blick aus dem Hotelzimmer. Tagsüber findet sich zwischen den vielen Hotels und dem Luxus noch immer jede Menge Brachland. Gegenüber rechts übrigens zu sehen: das Trump-Hotel in Las Vegas. © TAG24/Eric Mittmann

Der Größenwahn hört allerdings nicht mit den Hotels auf. Im November will die Formel 1 ein Rennen durch die Wüstenstadt veranstalten, für das derzeit die Straßen aufbereitet wurden. Mit dem "Las Vegas Loop" verwirklichte Twitter-Chef Elon Musk (52) unlängst seine Vision eines Autotunnels unter der Stadt, der dazu beitragen soll, dass Verkehrsaufkommen auf den Straßen zu reduzieren.

Was der Tunnel kostete, ist unklar. Allein in die für den Bau zuständige Firma sollen laut "Heise" jedoch im vergangenen Jahr rund 675 Millionen Euro geflossen sein. Ein Teil davon in den "Loop".

Tatsächlich würden viele Menschen in Vegas ihren Alltag zwischen ihrem Zuhause und ihrem Auto verbringen, wie uns ein Taxifahrer erzählte. In den Sommermonaten schießt das Thermometer schnell mal über die 40 Grad hinaus. Selbst kurze Spaziergänge werden dann zwischen all dem Beton zur Herausforderung.