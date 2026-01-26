Therapeuten-Albtraum: 44-Jährige von ehemaligem Patienten ermordet

Orlando (USA) - Es ist ein Szenario, vor dem wohl viele Therapeuten heimlich Angst haben: Ein Patient dreht durch und greift an. Für Rebecca White (†44) aus dem US -Bundesstaat Florida wurde dieser Albtraum nun zur schrecklichen Realität. Ein ehemaliger Patient attackierte sie und ihren aktuellen Patienten mit einem Messer - White überlebte den blutigen Zwischenfall nicht!

Die Polizei fand am nächsten Tag den leblosen Körper des Täters. (Symbolfoto) © 123rf/tverdohlib

Es geschah am Montagabend vor einer Woche: Als White gerade ihre aktuelle Stunde mit einem Klienten in ihrem Büro in Orlando beendet hatte, tauchte plötzlich Michael Smith (39) auf, wie Florida Today unter Berufung auf lokale Behörden berichtete.

Laut dem Orange County Sheriff's Office wollte er mit seiner ehemaligen Therapeutin sprechen, doch White wollte ihn nicht reinlassen. Offenbar aus gutem Grund, denn Augenblicke später griff der 39-Jährige die 44-Jährige und ihren Patienten an.

Dabei stach er mit einem Messer auf White ein. Der andere, ebenfalls schwer verletzte Klient konnte den Notruf wählen. Laut WESH musste er operiert werden, überlebte den Zwischenfall aber. White hingegen verstarb im Krankenhaus.

Für den Überlebenden wurde mittlerweile eine Spendenseite bei GoFundMe eingerichtet. Dort schreibt seine Mutter Kristi Ogaz, dass ihr Sohn bei der Attacke am 19. Januar insgesamt zehn Messerstiche abbekam!