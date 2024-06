Video aus Imbiss: Drei Frauen drehen durch! Erschreckend, was sie machen

Vallejo (USA) - Chaos pur! Gleich mehreren Frauen brennen an der Theke eines Schnellimbisses die Sicherungen durch. Das Personal wird attackiert, Essen fliegt durch die Luft. Ein Video dokumentiert den Zwischenfall - ruft die Polizei auf den Plan.

Dieser Screenshot zeigt eine der randalierenden Damen auf der Bedientheke. © Screenshot/TikTok, quali_tee_392

Erschreckende Szenen haben sich in einem Fast-Food-Restaurant im US-amerikanischen Vallejo abgespielt.

Laut Informationen des Nachrichtensenders "Fox News Channel" hatte sich der Vorfall bereits am vergangenen Freitag in einer "Chipotle Mexican Grill"-Filiale ereignet. Doch erst jetzt kam die Tat dank Aufnahmen des TikTok-Users "quali_tee_392" ans Tageslicht, sorgt in den sozialen Medien für Entsetzen.

Auf dem Video, das sich wie ein Lauffeuer im Netz verbreitet, sind drei Frauen zu sehen, die das Personal des Ladens angreifen. Wutentbrannt klettert eine Dame auf einen der Tische und springt anschließend auf die Bedientheke. Dort fängt sie an, Gegenstände auf die Mitarbeiter zu schmettern.

Nur kurze Zeit später schließen sich zwei weitere Randaliererinnen den Attacken ihrer Mitstreiterin an und bewerfen ihre Opfer mit Lebensmitteln - ohne jegliches Schamgefühl. Kunden, die alles mitansehen müssen, können ihren Augen nicht trauen. Wie gelähmt beobachten sie die Situation.

Wenige Minuten später beruhigt sich die Lage in dem Geschäft und die drei Damen, deren Identität unbekannt ist, fahren ein paar Gänge zurück.