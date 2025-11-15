Tödliche Attacke auf Netflix-Star: Football-Coach stirbt nach Schießerei

Oakland (USA) - Eine Schießerei im US -Bundesstaat Kalifornien nahm am Freitag ein tragisches Ende: Der aus der Netflix-Doku "Last Chance U" bekannte Football-Trainer John Beam ist im Alter von 66 Jahren gestorben.

John Beam (†66) war in Oakland eine Legende. © Screenshot/Instagram/coachjohnbeam

Das bestätigte unter anderem Oaklands Bürgermeisterin Barbara Lee (79) in den offiziellen Kanälen der Stadt.

Mehreren Medienberichten zufolge soll der 66-Jährige am Donnerstag auf dem Campus des Laney College, an dem er als Football-Coach arbeitete, angeschossen worden sein. Demnach sei er am Freitagmorgen im Highland Hospital seinen schweren Verletzungen erlegen.

Als Täter wurde der 27-jährige Cedric Irving identifiziert und festgenommen - er soll keinen Widerstand geleistet haben. Es wurde außerdem die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt.

Beam und Irving sollen sich gekannt haben. Laut Polizei habe es sich um eine gezielte Tat gehandelt, die Ermittlungen zum Motiv laufen. Am kommenden Dienstag soll der Verdächtige vor Gericht wegen Mordes angeklagt werden.

John Beam war ein angesehener Football-Trainer und 40 Jahre lang Mentor und Betreuer junger Sportler, denen er eine Chance gab, obwohl andere es nicht mehr taten. Einige von ihnen schafften schließlich den Karriere-Sprung in die NFL.