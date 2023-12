Tote nach Schießerei an Universität: Schütze von Polizei erschossen!

Las Vegas - An der Universität von Nevada in Las Vegas ist es zu einem Amoklauf gekommen.

Die Polizei rückte mit starken Kräften auf den Uni-Campus an. © Mingson Lau/Getty Images via AFP

Bei dem Schusswaffenangriff sind mindestens drei Menschen getötet worden. Ein viertes Opfer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei der Stadt Las Vegas am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte.

Der Angreifer wurde bei einem Schusswechsel mit Polizisten getötet. US-Präsident Joe Biden (81) zeigte sich schockiert über den Angriff und forderte erneut eine Verschärfung des laxen US-Waffenrechts.

"Es gibt keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit", erklärte der Sheriff von Las Vegas, Kevin McMahill. Die Schüsse fielen den Behörden zufolge am Mittwochmittag auf dem Campus der Universität von Nevada in Las Vegas. Studenten wurden aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen, die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.

Zwei Beamte hätten sich "sofort" einen Schusswechsel mit dem Angreifer geliefert, sagte der Chef der Hochschulpolizei, Adam Garcia, bei einer Pressekonferenz. Der Verdächtige sei getroffen worden und verstorben.

Die genauen Hintergründe der Attacke waren zunächst unklar, die Identität des Angreifers wurde nicht öffentlich gemacht.