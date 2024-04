Empörung im Nationalpark: Touristen zerstören uraltes Natur-Phänomen!

Las Vegas - Eine etwa 140 Millionen Jahre alte Felsformation am "Redstone"-Dünenpfad im US-Bundesstaat Nevada wurde von zwei Touristen mutwillig zerstört.

Vor den Augen der Tochter: Zwei Männer zerstören eine Felsenformation im US-Nationalpark "Lake Mead". © Screenshot/X/@Pismo_B

Die Touristenattraktion im Nationalpark "Lake Mead", östlich von Last Vegas, ist mit ihren uralten Gesteinsformationen vor allem bei Wanderern beliebt. Zwei unbekannte Vandalen sorgten nun für einen hellen Aufschrei, wie der "National Park Service" am Montag mitteilte.

Die beiden Männer ließen sich zu allem Überfluss bei ihrer Zerstörungswut filmen und werden seither von der Polizei gesucht.

Das in den sozialen Medien geteilte Video zeigt die beiden Rüpel, wie sie an den Felsbrocken so lange rütteln und zerren, bis diese nachgeben und den Abhang herunterstürzen. Auch die zwei Täter laufen dabei mehrmals Gefahr abzurutschen.

Unterdessen steht und kreischt im Hintergrund ein kleines Mädchen. Offenbar handelt es sich dabei um die Tochter, die ihrem Vater bei der Straftat zuschaut.

Mitarbeiter des Nationalparks zeigten sich angesichts des Vorfalls entsetzt: "Es dauert Millionen von Jahren, bis sich diese Felsformationen bilden, und dann gibt es ein paar Idioten da draußen, die all dieses Werk der Natur zerstören. Es ist ziemlich entsetzlich", sagte Pressesprecher John Haynes gegenüber "Fox News".