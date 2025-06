Harmloser Ballon wird zur Todesfalle: Junge (†6) stirbt bei tragischem Unglück

Mount Carmel (Illinois, USA) - Ein tragisches Unglück erschütterte eine Familie im US-Bundesstaat Illinois. Gunner Matthew Hyatt starb im Alter von gerade mal sechs Jahren an einem vermeintlich harmlosen Ballon.

Laut seiner Familie war es immer eine Freude, in Gunners Nähe zu sein. © Screenshot/GoFundMe/Supporting Gunner's Family

Der Unfall ereignete sich am 29. Mai direkt im Haus der Familie in Mount Carmel. Wie genau der Sechsjährige zu Tode kam, wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben.

Laut der Gerichtsmedizin war der Junge an einem mit Helium gefüllten Ballon - wie es in auf jedem Straßenfest oder in jedem Partygeschäft gibt - erstickt.

Bislang stehen weitere Tests, sowie toxikologische Untersuchungen noch aus.

Gerichtsmediziner Shaun Keepes warnte, dass die großen Ballons zwar harmlos aussehen, aber massive Gefahren mit sich bringen können. Besonders kleine Kinder können daran ersticken oder sich eine Heliumvergiftung zuziehen.

"Das Gerichtsmedizinsamt des Wabash County spricht der Familie und den Angehörigen, die von diesem herzzerreißenden Unfall betroffen sind, sein tiefstes Beileid aus", hieß es außerdem in der Erklärung.