Tragödie bei Feier: Fahrerin rast in Geburtstagsparty - zwei Kinder tot

Newport (USA) - Katastrophe während einer Kindergeburtstagsfeier! Am gestrigen Samstagnachmittag, gegen 15 Uhr (Ortszeit) raste eine Autofahrerin (66) unter Alkoholeinfluss in einen Bootsclub in Newport (Michigan, USA ). Dabei kamen ein achtjähriges Mädchen und ihr fünfjähriger Bruder noch vor Ort ums Leben.

Zwei Geschwister verstarben, nachdem eine Fahrerin (66) in einen Kindergeburtstag raste. © Kathleen Kildee/Detroit News/AP/dpa

Dies gab das Monroe County Sheriff's Office unter anderem auf Facebook bekannt. Diverse US-Medien wie CNN berichteten über die Tragödie.

Laut Behörden gab es bei dem Vorfall in dem Club, in dem die Geburtstagsfeier stattfand, insgesamt 15 Opfer. Neun Opfer mussten mit "schweren, lebensbedrohlichen Verletzungen" per Rettungswagen und Hubschrauber in Krankenhäuser geliefert werden. Darunter befanden sich sechs Erwachsene sowie drei Kinder.

Laut Polizei beschrieben Ersthelfer die Szenerie vor Ort als hochemotional und "extrem chaotisch".

Die 66-jährige Fahrerin kam mit ihrem Auto erst knapp sieben Meter innerhalb des Gebäudes zum Stehen, so die Behörden. Beamte nahmen die Verursacherin fest und brachten sie in das Gefängnis von Monroe County. Wie NBC News unter Angaben von Sheriff Troy Goodnough berichtete, sei die Fahrerin möglicherweise zuvor in einem nahegelegenen "Bar & Grill" gewesen. Die Ermittlungen dazu dauern noch an.