Transporter verliert Kühlbox mit Niere: "Hoffentlich hat ihm jemand gesagt, dass seine Tür offen ist!"

New York (USA) - Dieses Paket sollte während eines Transports definitiv nicht verloren gehen.

Einem Passanten in New York fiel ein Paket mit einem menschlichen Organ in die Hände. © Screenshot/Citizen

Ein Passant im New Yorker Stadtteil Queens ist über eine Kühlbox gestolpert, in der sich offenbar eine Niere zur Transplantation befunden haben soll, wie "New York Post" berichtet.

Der Mann teilte ein Video davon über die App "Citizen" und alarmierte die Polizei.

Wie eine solche Ladung, die über Leben und Tod entscheiden kann, einfach so auf der Straße landen konnte, klingt dabei äußert kurios.

Nach Angaben des aufmerksamen Bürgers sei das Paket aus einem Transporter herausgefallen, weil der Fahrer nicht mitbekommen habe, dass die Tür zur Ladefläche nicht richtig geschlossen gewesen sei.

Oder wollte er es vielleicht auch gar nicht mitbekommen? Als dem Mann die Box mit der Niere in die Hände gefallen sei, sei der Fahrer nämlich noch in Reichweite gewesen. "Er bemerkte nicht, wie ich schrie und versuchte ihn aufzufordern, die Kiste mitzunehmen."

Stattdessen sei er - mit offener Tür natürlich - einfach weitergefahren. "Ich weiß nicht, ob er unterwegs vielleicht noch mehr fallen gelassen hat. Hoffentlich hat ihm jemand gesagt, dass es offen ist", so der Finder.