TV-Kapitän und Crew ertrunken? Suche nach Fischerboot-Unglück eingestellt

Gloucester (Massachusetts, USA) - Ein TV-Fischer und seine Besatzung, deren Boot vor der Ostküste der USA untergegangen war, sind vermutlich tot.

Der TV-Fischer Gus Sanfilippo (l.) und Crewmitglieder an Bord des Fischereiboots. © Facebook/Gail Harribine Salvatore

Laut der US-Küstenwache habe man die Suche nach den vermissten Besatzungsmitgliedern der "Lily Jean" am Samstagmorgen (Ortszeit) eingestellt. Die Suche blieb erfolglos.

Seit Freitagmorgen (Ortszeit) habe man durchweg nach dem 22 Meter langen Boot gesucht, welches knapp 40 Kilometer vor der Küste von Cape Ann in Seenot geriet - wahrscheinlich aufgrund von schwierigen Wetterbedingungen.

Berichten zufolge hätten sich sieben Personen an Bord befunden. Bei der Suche habe man eine leblose Person, Trümmerteile und ein unbesetztes Rettungsfloß gefunden. Vom Rest der Crew fehlte jedoch jede Spur.

"Die Entscheidung, die Suche einzustellen, fiel uns unglaublich schwer. Unsere Gedanken und Gebete sind bei allen Familienangehörigen und Freunden der vermissten Besatzung der Lilly Jean sowie bei der gesamten Gemeinde von Gloucester in dieser schmerzlichen Zeit", sagte Kapitän Jamie Frederick, Kommandant des Küstenwachensektors Boston.

Die Ursache des Vorfalls werde nun untersucht.