TV-Kapitän und Crew ertrunken? Suche nach Fischerboot-Unglück eingestellt
Gloucester (Massachusetts, USA) - Ein TV-Fischer und seine Besatzung, deren Boot vor der Ostküste der USA untergegangen war, sind vermutlich tot.
Laut der US-Küstenwache habe man die Suche nach den vermissten Besatzungsmitgliedern der "Lily Jean" am Samstagmorgen (Ortszeit) eingestellt. Die Suche blieb erfolglos.
Seit Freitagmorgen (Ortszeit) habe man durchweg nach dem 22 Meter langen Boot gesucht, welches knapp 40 Kilometer vor der Küste von Cape Ann in Seenot geriet - wahrscheinlich aufgrund von schwierigen Wetterbedingungen.
Berichten zufolge hätten sich sieben Personen an Bord befunden. Bei der Suche habe man eine leblose Person, Trümmerteile und ein unbesetztes Rettungsfloß gefunden. Vom Rest der Crew fehlte jedoch jede Spur.
"Die Entscheidung, die Suche einzustellen, fiel uns unglaublich schwer. Unsere Gedanken und Gebete sind bei allen Familienangehörigen und Freunden der vermissten Besatzung der Lilly Jean sowie bei der gesamten Gemeinde von Gloucester in dieser schmerzlichen Zeit", sagte Kapitän Jamie Frederick, Kommandant des Küstenwachensektors Boston.
Die Ursache des Vorfalls werde nun untersucht.
Die "Lily Jean" und TV-Fischer Gus Sanfilippo
Während Behörden die Namen der Verstorbenen nicht offiziell benannten, habe sich auf der "Lily Jean" laut Bericht der Associated Press ein bekannter Kapitän namens Gus Sanfilippo befunden.
Er und seine Besatzung waren 2012 in einer Folge der History-Channel-Sendung "Nor'Easter Men" zu sehen. Er galt als ein erfahrener Berufsfischer, der oft stundenlang unter gefährlichen Wetterbedingungen bis zu zehn Tage auf See verbracht hätte, hieß es.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Gail Harribine Salvatore // Facebook/Steel Fishing Draggers of New England