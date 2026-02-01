Mann klaut Flugzeug und düst auf Drogen durch die Gegend
Los Angeles (USA) - Dieser US-Amerikaner scheint starke Nerven, oder am Ende doch einfach zu viel Aufputschmittel genommen, zu haben. Für seinen Wagemut wurde Christian Estoque (38) jedenfalls Anfang dieser Woche verhaftet!
Dem 38-Jährigen wird vorgeworfen, mindestens ein Flugzeug geklaut und auch noch mit ihm geflogen zu sein. Selbstverständlich ohne Lizenz zum Fliegen!
Wie das FBI mitteilte, wurde Estoque am Dienstag von einer Anti-Terror-Einheit festgenommen und direkt einen Tag später vor dem US-Bezirksgericht in Los Angeles angeklagt.
Estoque sowie seine Partnerin werden verdächtigt, am 3. Januar ein einmotoriges Flugzeug von einem Flugplatz im Bundesstaat Washington gestohlen und in das rund drei Flugstunden entfernte Kalifornien manövriert zu haben.
Dort sei es laut FBI drei Tage später entdeckt worden. Bei genauerem Hinsehen stellten die Ermittler fest, dass jemand den Transponder im Flieger, eine Art Trecker, manipuliert hatte, um den Aufenthaltsort der Maschine zu verschleiern.
FBI schlug zu, als Verdächtiger ein zweites Flugzeug kapern wollte
Verdächtig machte sich das Paar jedoch bereits am 4. Januar, einen Tag nach dem Diebstahl, als es noch in Washington, allerdings auf einem anderen Flugplatz, weilte.
Die FBI-Einheit schlug erst zu, als Estoque quasi auf frischer Tag ertappt wurde. Am Tag seiner Festnahme machte er sich nämlich an einem weiteren Flieger zu schaffen, der bereits seit 2017 nicht mehr zugelassen gewesen sei.
Agenten beobachteten den 38-Jährigen, wie er in die Maschine stieg und den Motor startete. Danach klickten die Handschellen.
Estoque gestand schließlich, kein echter Pilot zu sein und - beinahe noch viel schlimmer - beim Fliegen unter dem Einfluss von Methamphetamin gestanden zu haben. Ermittlungen laufen, der 38-Jährige durfte gegen Zahlung einer Kaution vorerst das Gefängnis verlassen.
