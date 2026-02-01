Mann klaut Flugzeug und düst auf Drogen durch die Gegend

Los Angeles (USA) - Dieser US-Amerikaner scheint starke Nerven, oder am Ende doch einfach zu viel Aufputschmittel genommen, zu haben. Für seinen Wagemut wurde Christian Estoque (38) jedenfalls Anfang dieser Woche verhaftet!

Christian Estoque (38, r.) und seine Partnerin klauten mindestens ein Flugzeug und brachten es über Bundesgrenzen hinweg von Washington nach Kalifornien. © Screenshot/Instagram/fbilosangelesdivision

Dem 38-Jährigen wird vorgeworfen, mindestens ein Flugzeug geklaut und auch noch mit ihm geflogen zu sein. Selbstverständlich ohne Lizenz zum Fliegen!

Wie das FBI mitteilte, wurde Estoque am Dienstag von einer Anti-Terror-Einheit festgenommen und direkt einen Tag später vor dem US-Bezirksgericht in Los Angeles angeklagt.

Estoque sowie seine Partnerin werden verdächtigt, am 3. Januar ein einmotoriges Flugzeug von einem Flugplatz im Bundesstaat Washington gestohlen und in das rund drei Flugstunden entfernte Kalifornien manövriert zu haben.

Dort sei es laut FBI drei Tage später entdeckt worden. Bei genauerem Hinsehen stellten die Ermittler fest, dass jemand den Transponder im Flieger, eine Art Trecker, manipuliert hatte, um den Aufenthaltsort der Maschine zu verschleiern.