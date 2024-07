UFC-Superstar sorgt wieder einmal für Ärger! Folgt vor Gericht der K. o.?

Santa Fe (USA) - Er hatte schon mehrfach Ärger am Hals, stand bereits einmal vor Gericht. Nun muss der US-amerikanische Mixed-Martial-Arts -Kämpfer Jonathan Dwight Jones (36) erneut auf die Anklagebank.

Hat wieder einmal Ärger mit dem Gesetz: UFC-Fighter Jonathan Dwight Jones (36). © Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dem 36-Jährigen wird zur Last gelegt, Anfang dieses Jahres einen Anti-Doping-Mitarbeiter verbal angegangen zu haben.

Nach übereinstimmenden Medienberichten hätte der aktuelle UFC-Schwergewichts-Champion während eines Streits Morddrohungen geäußert. Aber wie konnte es so weit kommen?

Im März begaben sich Kontrolleure von "Drug Free Sport International" zum Haus des Kampfsportlers, um einen routinemäßigen Drogentest durchzuführen.

Kontrollen außerhalb des Wettkampfes sind keineswegs außergewöhnlich, laufen in der Regel ohne jegliche Probleme ab.

Dieses Mal lief der Test jedoch nicht nach Plan, da Jones keine Urinprobe abgeben wollte. Als noch Blut entnommen werden sollte, sei die Situation offenbar völlig eskaliert. Laut Augenzeugenberichten soll der 1,93 Meter große Sportler plötzlich aggressiv geworden sein und völlig die Fassung verloren haben.

Der UFC-Star selbst wies die Anschuldigungen hingegen zurück, beteuert in einem virtuellen Verhör am vergangenen Mittwoch seine Unschuld. Er hätte weder gedroht noch seine Stimme erhoben oder die Person in irgendeiner Form angegangen.

Im Falle einer Anklage droht dem Fighter eine Gefängnisstrafe von weniger als einem Jahr und eine Geldbuße von bis zu 1500 US-Dollar (umgerechnet etwa 1372 Euro).