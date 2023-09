Unfallfahrer droht zu ersticken - Polizist schnappt sich Insassen, um Auto anzuheben

Lawrenceville (USA) - Eingeklemmt zwischen Fahrbahn und Fahrzeug, zählt jede Sekunde: Am Mittwoch, dem 13. September, gegen 23 Uhr (Ortszeit) raste ein 19-Jähriger mit Freunden über die Autobahn bei Lawrenceville (Georgia, USA ).

Die Insassen des verunfallten Autos krochen von der Rückbank, allem Anschein nach ohne größere Verletzungen. © Facebook/Lawrenceville Police Department

Wie das Lawrenceville Police Department bei Facebook bekannt gab, verlor der junge Mann jedoch die Kontrolle und landete mit seinem Wagen auf dem Dach. Dabei wurde er teilweise aus dem Schiebedach geschleudert, sein Oberkörper eingequetscht. Die Folge: Der Teenager bekam kaum noch Luft.

Ein veröffentlichtes Video zeigt, wie der Polizeibeamte Peterson wenig später am Unfallort eintraf und mit ansah, wie mehrere Jungen gerade vom Rücksitz des umgedrehten Autos krochen und ihn um Hilfe für ihren Freund in Not anflehten.

"Du, du und ich - wir werden dieses Auto jetzt anheben", befahl der Uniformierte der anscheinend unverletzten Gruppe entschlossen. Sie schafften es jedoch zunächst nicht, das tonnenschwere Vehikel selbst anzuheben und den 19-Jährigen zu retten.

Glücklicherweise boten vorbeifahrende Personen kurze Zeit später ihre Hilfe an, unterstützten gemeinsam mit weiteren eintreffenden Einsatzkräften die Rettungsaktion. Nach mehreren Minuten Kampf ums Überleben gelang es den Polizisten und Zivilisten schließlich, den fahrbaren Untersatz so hochzustemmen, dass sich der Eingeklemmte aus eigener Kraft befreien konnte.