Todesfall in der Luft: Leiche verschwindet nach Landung spurlos!

USA - Wie kann so etwas nur passieren? Ein Passagier stirbt während eines Langstreckenflugs - und nach der Landung fehlt jede Spur seiner Leiche.

Denn die Dringlichkeit einer Notlandung verringert sich, sobald ein Passagier an Bord verstorben ist.

Eigentlich sollte der Flieger direkt nach dem Todesfall in die isländische Stadt Keflavík umgeleitet werden, doch die Crew entschied sich kurzfristig dagegen.

Wie die The Sun berichtet, befand sich die Maschine von "Turkish Airlines" vor rund zwei Wochen auf dem Weg von Istanbul in die USA.

Das Flugzeug konnte schließlich in Chicago landen, doch seitdem fehlt von ihr jede Spur. (Symbolbild) © 123RF/marchello74

"Nach Eintritt in den US-Luftraum entschied sich die Crew zur Landung in Chicago O’Hare (ORD) - einem großen internationalen Flughafen mit ausreichender medizinischer Infrastruktur", so ein Sprecher.



Die Leiche wurde daraufhin angeblich nach der Landung aus dem Flugzeug gebracht - ab da fehlte von ihr plötzlich jede Spur.

Eigentlich hätte die örtliche Gerichtsmedizin für den Vorfall zuständig sein müssen, doch die Sprecherin gab an, dass sie nichts von einem solchen Fall wisse.

Ein Statement von "Turkish Airlines" bestätigte zwar die Umleitung nach Chicago. Der Leichnam sei später aber weiter nach San Francisco transportiert worden - doch auch dort befindet er sich nicht.

Wo sich die Leiche des Verstorbenen derzeit genau befindet, ist weiterhin unklar.