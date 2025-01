Unmittelbar vor Anschlag in New Orleans: Islamist suchte im Internet nach Magdeburg!

New Orleans - Kurz bevor Shamsud-Din Jabbar (42) in New Orleans einen Anschlag verübte und dabei 14 Menschen tötete , informierte er sich im Internet über ein ähnlich grausames Ereignis in Deutschland.

Dieses vom FBI veröffentlichte Foto zeigt Shamsud-Din Jabbar (42), wie er eineinhalb Monate vor seinem Terroranschlag New Orleans auskundschaftete. © FBI

Nur wenige Stunden bevor der Terrorist in der Neujahrsnacht mit IS-Flagge am Pick-Up-Truck durch die belebte Bourbon Street raste, suchte er im Netz nach Informationen über den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg, wie das FBI am Dienstag mitteilte.

Wenige Tage vorher, am 20. Dezember, hatte der saudische Staatsbürger Taleb A. (50) dort ebenfalls ein Fahrzeug mit bösen Absichten in eine Menschenmenge gesteuert, dabei sechs Menschen getötet sowie fast 300 weitere verletzt.

Abseits der unmenschlichen Vorgehensweise bei beiden Terroranschlägen hat das FBI noch eine weitere Gemeinsamkeit zwischen beiden Tätern aufgedeckt.

In beiden Fällen kundschafteten die späteren Attentäter ihren gewählten Zielort im Vorfeld aus. Während Taleb A. sich in einem Hotel in unmittelbarer Nähe zum Magdeburger Weihnachtsmarkt aufhielt, reiste Din Jabbar am 10. November, eineinhalb Monate vor seiner Tat, mit dem Zug nach New Orleans.

Dort hat er sich nach Angaben der US-Ermittler eine Wohnung in der Orleans Street, einer Seitenstraße der Bourbon Street, angeschaut. Am selben Tag reiste der ehemalige Soldat per Bus wieder ab und teilte dem Vermieter anschließend mit, dass er Interesse an dem Objekt habe. Kurz darauf zog er sein Interesse aber wieder zurück.