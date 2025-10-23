Sohn (†2) bei Flut in den Tod gerissen: Schrecklicher Verdacht!

Kalifornien (USA) - Im September wurde ein Zweijähriger nach heftigen Fluten in Kalifornien tot aufgefunden – nun steht sein Vater unter Mordverdacht!

Brandon Padilla-Aguilera (26) und Sohn Xavier (†2) saßen im Auto, als sie von der Flut mitgerissen wurden. © Facebook/Barstow Police Department

Am 18. September war Brandon Padilla-Aguilera (26) mit seinem zweijährigen Sohn Xavier unterwegs, als sie von der Flut mitgerissen wurden.

Die beiden saßen zu dem Zeitpunkt im Auto und wurden weggespült, wie People damals berichtete. Brandon kam verletzt ins Krankenhaus.

Nach einer langen Suche nach seinem Kind gab es am nächsten Tag die traurige Gewissheit: Der kleine Xavier ist tot.

Die Vermutung, dass der Junge durch die Wassermassen ums Leben kam, lag nahe.

Doch nun gab es eine Wendung - Brandon soll seinen Sohn noch im Auto getötet haben.