Vater wird brutal von vier Polizisten verhaftet - Der Grund macht ungläubig!

Ein virales Video zeigt einen Mann, der von vier Polizisten aus dem Haus gezerrt wird. Was könnte er verbrochen haben und warum kann er darüber noch lachen?

Von Emma Schwarze

Arkansas - Jeremy Sherland sticht seinem Sohn ein Loch ins Ohr - mit dessen Einverständnis! Ein knappes Jahr später wird er dafür brutal von vier Polizisten festgenommen. Das Video des Vorfalls ging auf TikTok viral.

Ohne eine richtige Ankündigung oder Erklärung dringen die Polizisten in das Haus der Sherlands ein, um den Familienvater zu verhaften. © Bildmontage: TikTok/iamnugget70 (2) Begonnen habe das Chaos bereits einige Tage zuvor in der Schule von Sherlands Sohn Zethen, wie die New York Post berichtete. Dort soll der Teenager einem Klassenkameraden erzählt haben, dass sein betrunkener Vater ihn "gewürgt und ihm das Piercing ins Ohr gesteckt" habe. Ein Sozialarbeiter der Schule überhörte das Gespräch und meldete den grausamen Verdacht umgehend der örtlichen Polizei. Kurze Zeit später, am vergangenen Donnerstag (Ortszeit), standen die Beamten vor der Tür der Familie und wollten mit dem Jungen sprechen. Sein Vater gab zwar zu, das Ohr seines Sohnes gepierct zu haben, weigerte sich aber, weitere Fragen zu beantworten oder die Beamten mit dem Teenager sprechen zu lassen. Wenig später kehrten die Polizisten zu viert mit einem Haftbefehl im Schlepptau zurück. Ab diesem Moment setzt auch das viral gegangene Video ein, welches Sherlands Sohn auf seinem TikTok-Account teilte. USA News Serienmörder am Werk? Vier Tote in drei Monaten entdeckt - Fälle ähneln sich "Was macht ihr da?", hört man den Teenager schreien, als sich die Beamten durch die Tür zwängen, um den verdutzten Vater festzunehmen. Kurz darauf stürmt Sherlands Frau in den Flur und fragt die Polizisten mehrmals aufgeregt, warum sie in ihrem Haus seien. Während ein Beamter versucht, ihr noch halbwegs ruhig den Grund für die Festnahme zu erklären, sieht man, wie Jeremy Sherland sich im Hintergrund wehrt und versucht, sich aus dem Griff des Beamten zu lösen. Als er jedoch hört, dass er verhaftet wird, weil er seinem Sohn ein Loch durch das Ohr gestochen hat, reagiert er auf ungewöhnliche Weise: Er beginnt lauthals zu lachen!

Über 180.000 Mal geklickt: TikTok-Video geht viral

Vater reagiert sarkastisch, daraufhin rasten die Polizisten aus

Auf das gespielt-laute Lachen des Vaters setzt bei den Beamten eine gewisse Wut ein. Ab jetzt gehen sie weniger sanft vor. © Bildmontage: TikTok/iamnugget70 (2) Und dabei bleibt es nicht, denn auf das übertriebene Lachen folgt Sarkasmus: Sherland wiederholt die Anklage sichtlich amüsiert. Das gefällt den Polizisten natürlich gar nicht, denn in diesem Moment kann man erkennen, wie sich ihre Mienen verdunkeln. Ab jetzt zeigen sie deutlich weniger Geduld und zerren den immer noch lachenden Mann mit roher Gewalt zu dritt aus der Haustür ins Freie. Sherlands Sohn filmt schließlich, wie die vier massiven Beamten seinen Vater in idyllischer Abendsonne die Vorstadtstraße entlang abführen. Er und seine Mutter bleiben fassungslos zurück. USA News Grusel am Badestrand: Toter Hammerhai angeschwemmt - Forscher machen verblüffende Entdeckung "Es braucht drei ... vier Polizisten, die ohne Erlaubnis in mein Haus kommen. Ohne Erlaubnis meine Haustür aufbrechen", schreit seine Mutter den Polizisten noch hinterher, als sie mit ihrem gefesselten Mann zu ihren Fahrzeugen gehen. "Ich wollte mir die Ohren piercen lassen", hört man den Teenager noch sagen. Dann endet der Clip.

Erklärung der Polizei erzürnt das Netz

Jeremy Sherland wird von vier Polizisten abgeführt. © Bildmontage: TikTok/iamnugget70 (2) In Arkansas ist es illegal, "Körperkunst an einer Person unter 16 Jahren durchzuführen" - unabhängig davon, ob die Eltern des Kindes zugestimmt haben oder nicht. Da Sherland kein lizensierter Künstler ist, wird er sich zudem dafür verantworten müssen, "Körperkunst in einer nicht lizenzierten Einrichtung auszuführen". Außerdem wird der Amerikaner wegen Gefährdung des Wohlergehens eines Minderjährigen, Widerstandes gegen die Verhaftung und Behinderung der Staatsgewalt angeklagt. Sherland wurde am Samstag (Ortszeit) gegen eine Kaution von 1500 Dollar auf freien Fuß gesetzt, nachdem er zwei Nächte im Gefängnis verbracht hatte. In einer Erklärung auf Facebook schreibt die Polizei lediglich, dass Sherland "verhaftet worden sei". In den Kommentaren wird die fehlende Rechtfertigung oder Entschuldigung stark angeprangert.