Verfrühte Paarungszeit: Geile Alligatoren überrennen Florida!

Wie unter anderem das amerikanische Outdoor-Magazin "Field and Stream" und "DailyStar" berichteten, kommt es in diesem Jahr aufgrund der warmen Temperaturen früher als sonst zur Paarungs-Saison der über 1,3 Millionen Alligatoren in Florida.

Während sich die Panzerechsen auf die Suche nach einer geeigneten Partnerin oder einem Partner begeben, durchqueren sie von Geilheit getrieben oftmals auch von Menschen besiedelte Gebiete.

Mehrere Videos zeigen die Tiere dabei, wie sie etwa seelenruhig eine befahrene Straße überqueren oder direkt vor der Haustür eines Anwohners ein kleines Päuschen einlegen.

Ebenso kursieren Aufnahmen von mutigen Menschen, die versuchen, die Raubtiere einzufangen oder von ihrem Grundstück zu vertreiben.

Die örtliche Wildtierbehörde "FWC" rät den Bewohnern des südlichen US-Bundesstaats derzeit unter anderem dazu, im Falle einer Alligator-Sichtung einen Sicherheitsabstand einzuhalten, die Tiere nicht zu füttern und nur in ausgewiesenen Arealen schwimmen zu gehen.