Vermisste 14-Jährige in Militär-Kaserne gefunden: Wurde sie für sexuelle Zwecke gekauft?

Oceanside (USA) - Nachdem eine 14-Jährige im US-Bundesstaat Kalifornien als vermisst gemeldet wurde, fand man sie zwei Wochen später in einer Militär-Kaserne. Im Zusammenhang mit ihrem 18-tägigen Verschwinden wurde ein Marinesoldat in Gewahrsam genommen. Die Familie des Mädchens wirft ihm vor, sie für sexuelle Zwecke gekauft zu haben.

Auf Instagram wurden Fotos gepostet, die angeblich die Abführung des Soldaten und das Logbuch der Entdeckung der 14-Jährigen abbilden. © @notinregz/Instagram

Am 9. Juni lief ein 14-jähriges Mädchen mit Lernbehinderungen von zu Hause weg. Vier Tage später meldete ihre Großmutter sie bei dem San Diego County Sheriff's Department (SDSO) als vermisst, berichtete NBC San Diego.

"Die Großmutter berichtete den Polizisten, dass die Jugendliche zuvor schon weggelaufen war, aber immer schnell nach Hause zurückkehrte", so Pressesprecherin Melissa Aquino.

Zwei Wochen später, am 28. Juni, fand die Militärpolizei der Marine Corps Base Camp Pendleton in Oceanside (Kalifornien) das vermisste Kind in einer der Kasernen.

Der Account notinregz, der von Militärangehörigen eingereichte Inhalte auf Instagram teilt, postete ein Foto von dem angeblichen Soldaten bei seiner Abführung und ein Logbuch, welches angeblich von Camp Pendleton stammt, und den Fund eines Mädchens am 28. Juni dort bestätigt. Der Post konnte bisher allerdings nicht verifiziert werden.

Casaundra Perez, die Tante des Mädchens, sagte gegenüber NBC San Diego, ihre Nichte sei an einen Marinesoldaten für Sex verkauft und von ihm vergewaltigt worden.

Charles Palmer, Mitarbeiter der Marine, bestätigte, dass ein nicht identifizierter Kollege am selben Tag von den Naval Criminal Investigative Services (NCIS), der Strafverfolgungsbehörde der Marine, zur Befragung in Gewahrsam genommen wurde.