Vor den Augen des Vaters: Neunjährige holt sich Eis und wird vom Nachbarn hingerichtet!

Vor den Augen des Vaters: In der US-Metropole Chicago (Illinois) geschah Schreckliches.

Von Chris Pechmann

Chicago (USA) - In der US-Metropole Chicago (Illinois) geschah eine schreckliche Tragödie: Der 43-jährige Michael Goodman zog am vergangenen Samstag gegen 21.40 Uhr (Ortszeit) eine Handfeuerwaffe vor dem Haus der Familie Medina am Portage Park und erschoss damit die neunjährige Serabi!

Die neunjährige Serabi Medina holte sich gerade ein Eis und wurde anschließend in ihrem zu Hause von einem Nachbarn erschossen. (Symbolbild) © 123rF/sayanmoongklang Laut Angaben der Staatsanwaltschaft von Cook County, die CBS vorliegen, fuhr das Mädchen am Abend mit ihrem Roller auf dem Bürgersteig vor dem Wohnhaus umher. Ihr Vater unterhielt sich währenddessen mit drei Freunden, die in einem nahestehenden Auto saßen. Da gerade ein Eiswagen ganz in der Nähe anhielt, gab einer der Freunde der Kleinen etwas Geld - die Neunjährige eilte los. Wenige Minuten nachdem Serabi für sich und ihren Papa jeweils eine Portion Eis geholt hatte, ertönte plötzlich ein Schuss. Daraufhin forderte ihr Vater Serabi auf, sich ihren Roller zu schnappen und sofort in die schützende Wohnung zu flüchten. In diesem Moment kam der Tatverdächtige Michael Goodman (43) aus seinem Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite, bewaffnet mit einer Pistole. Für Familienangehörige ein gänzlich Unbekannter. Zusammen mit seinen Freunden beobachtete Serabis Vater, wie Goodman auf seine Tochter zuging.

Als Herr Medina fragte, was sein Nachbar da tue, ignorierte er ihn, verfolgte die Neunjährige in den Vorraum ihres Wohnhauses und schoss ihr in den Kopf. Der Vater griff daraufhin Goodman an, woraufhin sich ein Schuss aus der Waffe löste und den mutmaßlichen Todesschützen ins Auge traf.

Erst seine Frau, jetzt seine Tochter