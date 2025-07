15.07.2025 20:30 1.424 Hat sie es schon einmal getan? Mutter soll Baby nach Geburt in Müll entsorgt haben

Taylour Sierra Dickinson (28) soll ihr neugeborenes Baby Anfang Juli aus finanzieller Not in einem Müllcontainer in Sun Valley abgelegt haben.

Von Mercedes Braun

Titelfoto: 123RF/pondalive