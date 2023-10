Youtube-Prank geht schief: Zehn Jahre Haft!

Mehrmals sagt das gereizte Opfer des dummen Streichs, dass Cook ihn in Ruhe lassen soll, doch der lässt nicht locker und geht weiter auf den Mann zu. Bis dieser schließlich eine Waffe zückt und schießt. Cook überlebte knapp.

Diese zeigen, wie Cook und ein Kollege sich einem Passanten, Alan Colie, nähern und diesen mit dem Google-Übersetzter beleidigen. Der Mann, der gerade eine Einkaufstüte in der Hand hält, ist überhaupt nicht begeistert.

Einem Bericht von "Daily Star" zufolge wurde der Schütze in der vergangenen Woche vom Gericht verurteilt, weil er in einem belebten Areal schoss, nicht aber wegen der Verwundung des YouTubers. Er habe sich selbst verteidigt, so Colie. Ihm drohen nun zehn Jahre Haft.