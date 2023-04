Zu brutal, zu lang, zu unmenschlich? Todesstrafe in USA löst neue Debatte aus!

Arizona (USA) - Wie grausam darf ein Mensch sterben? Noch immer stehen in vielen US-Bundesstaaten Hinrichtungen auf der Tagesordnung, wenn auch unter gänzlich verschiedenen juristischen Vorzeichen und Rahmenbedingungen. Doch mehrere beunruhigende Vorkommnisse rund um die Todesstrafe bringen neuen Schwung in eine Debatte, die seit Langem in der amerikanischen Öffentlichkeit verdrängt wurde.