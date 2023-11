Doch kein Rekord: Zweiter Patient mit Schweineherz gestorben!

Baltimore (USA) - Es sah so vielversprechend aus - und doch war alles umsonst: Wenige Wochen, nachdem ihm erfolgreich ein Schweineherz transplantiert wurde, starb der Empfänger (†58) nun überraschend.

Eine herkömmliche Herztransplantation kam für Lawrence Faucette (†58) aufgrund seines fortgeschrittenen Krankheitszustands nicht infrage. © Mark Teske/University of Maryland School of Medicine/dpa

"Mit großer Trauer geben wir das Ableben von Lawrence Faucette bekannt", schrieb die Universitätsklinik in Baltimore (Maryland) in einer Mitteilung am Dienstag.

Faucette war weltweit erst der zweite Mensch, dem ein genetisch verändertes Schweineherz eingesetzt wurde. Die Operation am 20. September vergangenen Jahres lief zunächst erfolgreich, sass der 58-Jährige danach sogar "erhebliche Fortschritte" gemacht haben soll. Er habe viel Zeit mit seiner Familie verbracht, allen voran mit seiner Frau Ann, mit der er immer Karten spielte.

Doch wieso starb er dann?

"In den letzten Tagen begann sein Herz erste Anzeichen einer Abstoßung zu zeigen - die größte Herausforderung bei herkömmlichen Transplantationen, die auch menschliche Organe betreffen", teilten die Ärzte weiter mit.

Trotz "größter Anstrengungen des Ärzteteams" sei Faucette schließlich am Montag seinem Leiden erlegen.