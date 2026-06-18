Verbot bald vom Tisch: Werden in der Schweiz bald neue Atomkraftwerke gebaut?

Bern - In der Schweiz soll das Neubauverbot für Atomkraftwerke aufgehoben werden. Nach der Regierung und der kleinen Parlamentskammer will dies nun auch die große Kammer, der Nationalrat, ermöglichen.

Das Atomkraftwerk Kernkraftwerk Beznau steht im Fluss Aare auf einer künstlichen Insel. Die Schweiz plant die Aufhebung des Neubauverbots für Atomkraftwerke. © Philipp von Ditfurth/dpa

Er sprach sich für ein Regierungsvorhaben in diese Richtung aus. Die Grünen haben ein Referendum dagegen angekündigt.

Direkte Konsequenzen hat die Entscheidung nicht. Es gibt bislang keine Pläne für den Neubau von Atomkraftwerken in der Schweiz.

Hintergrund ist eine Volksinitiative, die den Neubau von Akws zum Ziel hat. Dahinter stehen unter anderem Wirtschaftsverbände. Das von ihnen geforderte Vorgehen lehnt die Regierung jedoch ab, da es eine Verfassungsänderung beinhalten würde.

Deshalb hat sie einen Gegenvorschlag vorgelegt, mit dem aber auch das heutige Verbot des Akw-Neubaus aufgehoben werden soll.