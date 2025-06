Rassistische Krawalle nach mutmaßlicher Vergewaltigung: Freizeitzentrum brennt, Dutzende Verletzte

In der dritten Nacht nacheinander kommt es in Nordirland zu Ausschreitungen. Wieder werden Einsatzkräfte angegriffen.

Von Jan Mies Ballymena - In Nordirland ist es nach einem mutmaßlichen Übergriff auf ein Mädchen in der dritten Nacht in Folge zu Ausschreitungen gekommen.

Alles in Kürze Rassistische Krawalle in Nordirland nach mutmaßlicher Vergewaltigung

Freizeitzentrum in Larne brennt, Dutzende Verletzte

Polizei mit Brandbomben und Ziegelsteinen beworfen

Über 30 Einsatzkräfte verletzt in den Nächten zuvor

Britischer Premierminister verurteilt Unruhen aufs Schärfste Mehr anzeigen

In Nordirland sind die ausländerfeindlichen Ausschreitungen auch die dritte Nacht in Folge unvermindert weitergegangen. © PAUL FAITH / AFP In Ballymena sei die Polizei unter anderem mit Brandbomben, einem Beil und Ziegelsteinen beworfen worden, meldete die Nachrichtenagentur PA. Im benachbarten Larne sei ein Freizeitzentrum in Brand geraten. Die genaue Anzahl der Verletzten war am Donnerstagmorgen zunächst offen. Die Unruhen hatten begonnen, nachdem zwei Jugendliche versucht haben sollen, ein Mädchen zu vergewaltigen. Die 14-Jährigen hatten den Vorwurf vor Gericht zurückgewiesen. Ihre Nationalität ist unklar - die Polizei hatte am Dienstag von rassistisch motivierten Unruhen gesprochen. Aus aller Welt Eingepfercht und gequält: Polizei rettet mehr als 850 Hundewelpen aus Zuchtbetrieb In den Nächten auf Dienstag und Mittwoch waren über 30 Einsatzkräfte verletzt worden.

Politik reagiert schockiert auf Unruhen

Obwohl die nordirische Regierung zur Ruhe aufgerufen hatte, wurde die Polizei am Mittwochabend in der Stadt Ballymena mit Molotowcocktails und anderen Wurfgeschossen beworfen. © PAUL FAITH / AFP