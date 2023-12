Was Angler da am da Haken hat, macht Angst - doch er handelt furchtlos

Am Montag war Brandon mit seinem Kumpel Gage am "Geheimstrand" irgendwo im Nordwesten Floridas unterwegs. Dann wurde es spannend: Plötzlich biss ein fast vier Meter großer Hammerhai an. Der Raubfisch und der Angler lieferten sich ein packendes Duell.

Nach etwas mehr als 20 Minuten gab der Hai auf. Das erschöpfte Tier trieb in der Brandung. Brandon und Gage nutzten die Gelegenheit und schauten sich den Fang näher an.

Der Hai wäre wohl elendig verendet, hätten die Angler kein Erbarmen gezeigt.