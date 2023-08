67 Jahre nach ihrer Geburt: Männer erfahren, dass sie in Klinik vertauscht wurden

Manitoba (Kanada) - Fast 70 Jahre lang lebte Richard Beauvais (68) ahnungslos das Leben eines anderen. Ein DNA-Test sollte schließlich die Wahrheit ans Licht bringen - und den Kanadier in eine schwere Krise stürzen.

Im Juni 1955 wurden zwei Babys in einem Krankenhaus in Kanada vertauscht. (Symbolbild) © 123rf/svetlana15

1955 wurde Beauvais am 28. Juni in einem Krankenhaus im kanadischen Manitoba geboren. Was dann geschah, sollte sein ganzes Leben beeinflussen: Er wurde mit einem anderen Baby vertauscht.

Die schreckliche Verwechslung sollte erst herauskommen, als der Mann aus Kanada 2020 von seiner Tochter einen DNA-Test zum Geburtstag geschenkt bekam.

Beauvais war völlig verblüfft, als bei dem Test herauskam, dass seine Vorfahren ukrainische, polnische und aschkenasische Juden seien. Der 68-jährige Fischer und Geschäftsmann hatte sein ganzes Leben geglaubt, dass indigenes und französisches Blut in seinen Adern fließen würde.

Der Mann aus Kanada hatte keine einfache Kindheit gehabt. Im Zuge der Bemühungen des Landes, indigene Kinder in weiße Familien zu integrieren, wurde Richard Beauvais laut Yahoo News von seiner Mutter, die dem Stamm der Cree angehörte, getrennt.

Und nun - 67 Jahre nach seiner Geburt - erfuhr er, dass dies alles auf einer Verwechslung basieren sollte.