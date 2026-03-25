Wie diese Frau Männer für ihr Luxus-Leben ausnutzte, macht sprachlos

Northumberland (England) - Fiese Masche: Ein Model aus England schwelgte im puren Luxus - doch dafür nahm es einiges in Kauf. Nun steht die Dame vor Gericht.

Gemma Kingsley (50) betrog mehrere Menschen, um an Geld zu kommen. © Bildmontage: Wiltshire Police

Über vier Jahre lang nutzte Gemma Kingsley (50) die Unschuld verliebter Männer aus, um sich ein schönes Leben zu machen.

Dafür ging sie Fake-Beziehungen mit ihnen ein, um Vertrauen zu gewinnen, wie Mirror berichtet.

Ein Opfer sagte vor Gericht aus, dass er ihr bei der Finanzierung eines Land Rover und Porsche half.

Zwei Männern gaukelte sie vor, dass sie Millionen erben wird - mit Nachweis von gefälschten Schreiben. Das ließ sie in dem Glauben, dass das Geld nur geliehen war.

Gemma nahm ihren Opfern die Bankkarte heimlich weg und gönnte sich damit Übernachtungen im Wert von Tausenden Euro. Mit einem Mann plante sie sogar eine komplette Hochzeit, die nie stattfand.

Doch nicht nur Männer führte die betrügerische Dame hinters Licht, sondern unter anderem auch Anwaltskanzleien und Banken - und das mit gefälschten Dokumenten und Briefen.