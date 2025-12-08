Wie im Actionfilm: Autofahrer fliegt über Kreisverkehr und Auto!

Oradea (Rumänien) - Spektakulärer Unfall im rumänischen Oradea! Ein Autofahrer ist dort auf einen Kreisverkehr gerast, anschließend abgehoben und über ein Auto hinweggeflogen. Der Mann am Steuer hat seinen unfreiwilligen Stunt verletzt überlebt.

Unfallort: ein Kreisverkehr in der Stadt Oradea, im Nordwesten Rumänien. © Screenshot/X/motordave2

In den sozialen Medien verbreiteten sich die heftigen Aufnahmen einer Überwachungskamera, die den Vorfall vom Abend des 3. Dezembers dieses Jahres zeigen.

Zu sehen ist, wie ein Auto geradewegs heranrast, an dem Kreisverkehr abhebt und ein auf der Gegenseite anhaltendes Auto überspringt. Der Unfall-Raser fliegt mit seinem Auto dabei mehrere Meter weit und direkt an der Kamera vorbei. Trümmerteile verteilen sich auf der Straße.

Laut Bericht des rumänischen Senders Pro TV sei der 49-jährige Fahrer dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden. Er habe mehrere Knochenbrüche erlitten und sei in ein Krankenhaus gekommen.