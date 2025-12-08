Zoo verkündet Sensation: Wer ist dieser süße Knirps?

Jakarta (Indonesien) - In Indonesien wurde Geschichte geschrieben! Der Inselstaat verkündete am Sonntag tierisch-süße Neuigkeiten.

Der kleine "Rio" ist der erste Riesenpanda-Nachwuchs in Indonesien. Noch ist er kaum größer als ein Hamster. © Instagram/@tamansafari.id

Im Zoo "Taman Safari Indonesia" hat am 27. November erstmals ein Riesenpanda-Baby das Licht der Welt erblickt.

"Diese Geburt ist der Höhepunkt der sorgfältigen, wissenschaftlich fundierten Arbeit unseres Life-Sciences-Teams in enger Zusammenarbeit mit dem Chinesischen Zentrum für die Erhaltung und Erforschung des Riesenpandas", teilte der Zoo auf Instagram mit.

Süße Fotos zeigen den kleinen Racker in einem Brutkasten oder beim Schmusen mit seiner Mama. Mit noch relativ wenig und sehr hellem Fell lässt sich bisher nur erahnen, wie prächtig der kleine Bambusfresser einmal aussehen wird.

Einen Namen hat der Baby-Panda auch schon: Der indonesische Präsident Prabowo Subianto (74) taufte ihn auf den interessanten Namen "Satrio Wiratam". Der Zoo ergänzte: "Ihr könnt ihn Rio nennen".