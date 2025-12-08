 2.602

Zoo verkündet Sensation: Wer ist dieser süße Knirps?

Auf der Inselnation Indonesien wurde Geschichte geschrieben!

Von Malte Kurtz

Jakarta (Indonesien) - In Indonesien wurde Geschichte geschrieben! Der Inselstaat verkündete am Sonntag tierisch-süße Neuigkeiten.

Der kleine "Rio" ist der erste Riesenpanda-Nachwuchs in Indonesien. Noch ist er kaum größer als ein Hamster.
Der kleine "Rio" ist der erste Riesenpanda-Nachwuchs in Indonesien. Noch ist er kaum größer als ein Hamster.  © Instagram/@tamansafari.id

Im Zoo "Taman Safari Indonesia" hat am 27. November erstmals ein Riesenpanda-Baby das Licht der Welt erblickt.

"Diese Geburt ist der Höhepunkt der sorgfältigen, wissenschaftlich fundierten Arbeit unseres Life-Sciences-Teams in enger Zusammenarbeit mit dem Chinesischen Zentrum für die Erhaltung und Erforschung des Riesenpandas", teilte der Zoo auf Instagram mit.

Süße Fotos zeigen den kleinen Racker in einem Brutkasten oder beim Schmusen mit seiner Mama. Mit noch relativ wenig und sehr hellem Fell lässt sich bisher nur erahnen, wie prächtig der kleine Bambusfresser einmal aussehen wird.

Millionärs-Ehepaar in Beton gegossen: Schockierende Details zum Mord enthüllt
Aus aller Welt Millionärs-Ehepaar in Beton gegossen: Schockierende Details zum Mord enthüllt

Einen Namen hat der Baby-Panda auch schon: Der indonesische Präsident Prabowo Subianto (74) taufte ihn auf den interessanten Namen "Satrio Wiratam". Der Zoo ergänzte: "Ihr könnt ihn Rio nennen".

Der Bestand der oft als tollpatschig beschriebenen Riesenpandas hat sich in den letzten Jahre etwas erholt. (Archivbild)
Der Bestand der oft als tollpatschig beschriebenen Riesenpandas hat sich in den letzten Jahre etwas erholt. (Archivbild)  © Xu Bingjie/XinHua/dpa

Laut Angaben der Tierschutzorganisation WWF lebten bei der letzten Zählung 2014 nur noch rund 1900 Riesenpandas in freier Wildbahn. In den letzten Jahren haben sich die Bestände jedoch etwas erholt, sodass die Art nicht mehr akut vom Aussterben bedroht ist.

Titelfoto: Instagram/@tamansafari.id

Mehr zum Thema Aus aller Welt: